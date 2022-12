La métropole de Montpellier s'attaque à l'absentéisme de ses agents

C’est un triste record que détient la ville depuis plus de 10 ans. Ses agents municipaux sont parmi les plus absents du pays. Pour y faire face, la métropole de Montpellier met en place un plan de prévention et de lutte contre l'absentéisme. Parmi les mesures annoncées, une fait réagir les syndicats : à partir du 1er janvier 2023, les agents verront leur prime baissée au bout du onzième jour d'arrêt maladie. L'intersyndical CFDT, FO et SUD est contre et appelle à la grève ce mardi avec un rassemblement à 9h devant l'hôtel de la métropole.

ⓘ Publicité

C'est une mesure qu'Edwige Hernendez, secrétaire générale Force Ouvrière, qualifie d'injuste "On ne choisit pas d'être malade, notre collectivité va pénaliser les plus fragiles". La mise en place de ce nouveau régime indemnitaire inquiète les syndicats. Pour trois mois d'arrêt maladie les agents de catégorie C, c'est-à-dire avec les plus bas salaires, perdront jusqu'à 700 euros sur leur fiche de paie. Pour se rendre compte de l'impact d'une telle mesure, les syndicats ont lancé un appel à témoignage et ont reçu des dizaines de mails. Edwige Hernendez se confie la gorge nouée, "J'ai reçu des témoignages d'agents en souffrance avec des pathologies lourdes qui ont peur pour leur santé". La question qui revient le plus souvent, comment se soigner, subvenir au besoin de la famille si le salaire baisse. Aujourd'hui l'intersyndicale demande la suppression de ce projet et surtout une discussion autour des raisons de l'absentéisme.

loading

L'intersyndicale CFDT, FO, SUD appelle à la grève ce mardi 06 décembre © Radio France - Adèle Chiron

Réduire les arrêts maladies abusifs

Selon la municipalité, il faut lutter surtout contre les arrêts maladies abusifs de courte durée. Les médecins prescrivent beaucoup plus facilement des certificats par exemple contre la grippe. Michel Aslanian adjoint au maire délégué aux ressources humaines, au dialogue social et aux finances reconnait l'injustice de cette mesure pour certains malades, mais ils n'ont pas d'autres choix. "La loi nous interdit de faire la différence entre les maladies". C'est donc un projet clivant mais Michel Aslanian l'assure, il y aura un bilan en juin prochain pour savoir si la mesure est efficace. Si elle ne fonctionne pas, la métropole est prête à revoir sa copie.

loading