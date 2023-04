La métropole de Montpellier s'engage pour mieux inclure les personnes LGBTQ+ au travail

Favoriser l'inclusion des minorités de genre au travail. C'est l'objet de la charte signée ce samedi entre la métropole de Montpellier et l'association l'Autre Cercle Occitanie-Méditerranée. C'est l'organisation de référence sur l'inclusion des personnes LGBTQ+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer) en entreprise.

Dans ce texte, il y a 15 mesures. Notamment pour que soient valorisées les initiatives des salariés et salariées en faveur de la cause LGBTQ+ ou encore que soient sanctionnées les blagues ou remarques discriminantes. Mais elle vise aussi à former les personnes qui travaillent à la métropole sur ces questions.

Cette charte, ce n'est pas juste un bout de papier mais un réel engagement estime Sylvie Meisel, co-présidente de l'Autre-Cercle Occitanie-Méditerranée. "Il y a des choses qui changent grâce à cette charte. C'est un engagement avec un plan d'action derrière. Et le fait de travailler sur l'inclusion, de sensibiliser, de former, d'utiliser le vocabulaire, c'est important. Ainsi que de savoir que s'il y a discrimination ou s'il y a agression, il y aura une enquête et une sanction éventuelle si nécessaire."

Un engagement politique important

La mairie de Montpellier était déjà signataire de cette charte depuis 2015. C'était la première mairie en France à la signer. Elle s'engage donc de nouveau. Et avec elle, pour la première fois, la métropole de Montpellier. Un engagement politique nécessaire pour favoriser l'inclusion des personnes LGBTQ+ au travail souligne Sylvie Meisel. "C'est quand même une mairie et une métropole emblématiques. L'engagement des personnes politiques et d'une collectivité sur le sujet, c'est une forme de lutte contre toutes les discriminations." D'autres entreprises et organisations ont signé cette charte.. comme le Medef Hérault, la mairie du Grau du Roi, Véolia Eau Languedoc ou encore l'Université de Montpellier.

Rendre visible au travail les personnes LBGTQ+

Dans cette charte, l'une des idées importantes c'est de permettre aux personnes LGBTQ+ d'être visibles au sein de leur environnement de travail, C'est à dire de pouvoir dire à leurs collègues, sans être discriminées, qu'elles sont homosexuelles, lesbiennes ou trans par exemple. "Le but est que ce soit possible d'être visible si la personne le souhaite. Dans le monde du travail, l'informel, c'est très important. Dans des moments informels, quand vous êtes à la machine à café par exemple, vous parlez obligatoirement de votre vie à un moment ou un autre. C'est extrêmement important pour ceux et celles qui le souhaitent de pouvoir parler de leur conjoint ou conjointe, comme tout le monde, sans se cacher" explique Sylvie Meisel, co-présidente de l'Autre-Cercle Occitanie-Méditerranée.

Avant cette signature, une table ronde a été organisée ce samedi à la mairie de Montpellier autour de la sortie du guide "VOILAT" visant à favoriser l'inclusion des femmes lesbiennes au travail. Un livre créé par l'association Autre Cercle.

