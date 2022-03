La Métropole de Nîmes veut garder la mémoire du Marché Gare

Créée en 1957, la zone d'activités économiques de Marché gare à Nîmes est la plus ancienne de l'agglomération. Elle va connaître une profonde mutation dans les années à venir en devenant un écoquartier mixte. En attendant la réalisation de ce futur quartier d'activités en 2032, Nîmes Métropole et la SPL Agate, le délégataire qui gère cette zone lancent un appel aux Nîmois qui ont côtoyé de près ou de loin le lieu. "L'Agglomération souhaite en effet faire vivre la mémoire du site à travers la conservation de patrimoniaux iconiques du lieu, tels que les Halles aux Bestiaux ou les anciens abattoirs, mais aussi à travers des témoignages et documents d’époque." Jusqu'au 15 mai 2022, habitants, riverains, anciens commerçants sont invités à partager leurs témoignages, des photographies d'époque, des documents sur l'histoire du lieu.

Une exposition avec l'association Negpos

C'est l'association Negpos, centre d'art et de photographie nîmois (contact@negpos.fr) qui est missionné pour recueillir les témoignages oraux ou matériels. Ils pourront donner lieu à une exposition.