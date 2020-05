La métropole de Rouen lance une consultation sur ce que le confinement a changé dans nos habitudes

La métropole Rouen Normandie a mis en ligne un questionnaire dans lequel les habitants peuvent raconter la manière dont ils ont vécu le confinement et ce que le déconfinement a changé pour eux. Les réponses pourraient guider les politiques de la Métropole dès cet été.

Qu'est-ce qui vous a le plus manqué pendant le confinement ? Depuis le début du déconfinement, prenez-vous davantage la voiture ou le vélo ? La crise sanitaire vous a-t-elle poussé à vous engager dans une association ? Toutes ces questions (et d'autres), on les retrouve dans la consultation mis en ligne la semaine dernière sur Internet par la métropole Rouen Normandie.

"L'objectif, c'est d'engager un dialogue avec les habitants, parce qu'on a vécu une situation un peu particulière", explique Isadora Guerra, responsable du service participation et citoyenneté à la Métropole.

Déjà plus de 1 600 réponses

"L'idée, c'est de tirer du positif de tout cela", poursuit-elle. Et éventuellement adapter les politiques en se basant les réponses des habitants, dans tous les domaines qui rentrent dans les compétences de la métropole. "On a déjà eu 1 620 réponses, ce qui est énorme, c'est la première fois que l'on fait une consultation qui a autant de succès", explique encore Isadora Guerra, invitée ce lundi 25 mai de France Bleu Normandie.

L'enquête va rester en ligne jusqu'au 21 juin et le questionnaire est accessible via le lien jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/questionnaire/apres-la-crise-sanitaire-que-pourrions-nous-changer