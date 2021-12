La métropole de Saint-Etienne va durcir les règles en matière d'affichage publicitaire

Les 53 communes qui composent la Métropole vont adopter d'ici moins d'un an (octobre 2022) un nouveau règlement (RLPI pour Règlement Local de Publicité Intercommunal) qui a pour but de limiter l'impact visuel des publicités sur le territoire et d'améliorer son image.