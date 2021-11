La métropole de Tours aura sa propre réglementation en matière de publicité visible depuis la voie publique

La métropole de Tours s'affranchit des règles nationales et aura bien sa propre réglementation en matière de publicité visible depuis la voie publique. Lors du conseil métropolitain du lundi 8 novembre, les élus ont voté à la quasi-unanimité le règlement local de publicité intercommunal (RPLi). En projet depuis 2018,il entera en vigueur en juillet 2022.

Le texte comprend notamment l'extinction des feux obligatoire entre 23h et 7h pour toutes les publicités lumineuses dans les 22 communes qui composent la métropole. Cela vaut pour celles installées sur le mobilier urbain et dans les vitrines de magasin. Seuls les abribus n’y sont pas soumis.

Des surfaces réduites par rapport à la réglementation nationale

Par ailleurs, pour les enseignes qui souhaitent installer des panneaux publicitaires dans l’espace public, le cadre sera également plus contraignant que la réglementation nationale en vigueur qui autorise jusqu’à 12 m². Les surfaces maximales seront calculées en fonction de quatre zones (secteur aggloméré des sites paysagers et patrimoniaux les plus sensibles, secteur résidentiel, axes structurants aux zones commerciales et d'activités, communes hors unité urbaine de Tours).

Il ne sera par exemple pas possible d'installer une publicité de plus de 4m² sur un mur de Villandry ou Saint-Etienne-de-Chigny. Dans les zones commerciales, les plus grandes affiches ne dépasseront pas 10,5 m².