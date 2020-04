La Métropole de Tours fabrique son propre gel hydro alcoolique pour ses agents

La Métropole de Tours produit pour ses agents son propre gel hydro alcoolique. Il est fabriqué dans un atelier de la Grange David à La Riche. Il a déjà produit plus de 220 litres de gel hydro alcoolique. Cette fabrication a été lancée grâce à l’initiative d’agents métropolitains, en plus de leur mission quotidienne d’analyse de l’eau.

L’intégralité de ce gel a été distribuée dans les services métropolitains afin de préserver la santé des agents. Les services de la Métropole de Tours consomment près de 50 litres par semaine. Une commande de matières premières, pour réaliser 1 120 litres supplémentaires, vient d’être passée.

Par ailleurs, cette production interne a été complétée grâce à des donations de plusieurs entreprises qui ont remis, gratuitement, du gel hydro alcoolique aux services de Tours Métropole Val de

Loire.

A l’occasion de la visite de cet atelier mardi matin, Philippe Briand a tenu à remercier les agents du service public pour avoir "répondu présent et fait preuve d’un engagement et d'une solidarité remarquable".