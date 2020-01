La métropole de Tours lance sa plateforme de rénovation de l'habitat, guichet unique sur la question

Un guichet unique est lancé depuis quelques jours par la métropole de Tours qui veut inciter les habitants à rénover leurs logements. L'idée, c'est de regrouper toutes les démarches, dispositifs et différentes aides sur un seul site internet notamment.

Indre-et-Loire, France

Ceux qui se sont déjà frottés à ces démarches savent que ça ressemble souvent à un véritable parcours du combattant ! La métropole de Tours veut simplifier tout ce qui touche aux travaux d'économie d'énergie, à la rénovation de l'habitat de manière générale. Depuis le 2 janvier, elle a donc lancé une toute nouvelle plateforme de rénovation de l'habitat. Une sorte de guichet unique, pour que les habitants n'aient plus à chercher l'information partout.

Regrouper toutes les démarches via un seul site internet

"Quand j'ai pris le dossier" dit Jean-Luc Galliot, le vice-président de la métropole en charge de l'énergie, "je me suis vraiment rendu compte de la complexité du système". Une quarantaine de partenaires différents autour de la table, plusieurs entrées possibles suivant le type de revenus, de problématiques liées à l'habitat, mais aussi à l'adaptation du logement au handicap ou au 3ème âge. L'idée, c'est donc de simplifier tout cela, de regrouper toutes ces démarches via un seul site internet, un seul numéro de téléphone et un seul accueil physique dans le quartier du Sanitas. Cette plateforme pourra fournir des conseils, orienter vers des professionnels reconnus, ou même carrément proposer une aide au montage d'un dossier de financement pour ceux qui peuvent y prétendre.

"Un énorme challenge pour réduire la facture énergétique des tourangeaux" - Jean-Luc Galliot, le vice-président de la métropole en charge de l'énergie

A terme, il s'agit bien d'inciter les habitants à rénover leurs logements. Pour réduire leur facture énergétique d'abord, mais aussi la production de gaz à effet de serre. Un énorme challenge dit-on à la métropole de Tours, quand on sait que l'habitat représente plus d'un tiers de la consommation d'énergie de l'agglomération.

Le site internet devrait être lancé dans les tous prochains jours. Suivront la mise en place du numéro de téléphone unique et de l'accueil physique (dans celui ci, il y aura une douzaine d'agents métropolitains recrutés spécialement). Ce service sera gratuit. Il devrait être entièrement opérationnel en mars prochain. Tout habitant de la métropole, quelque soit son niveau de revenu, pourra en bénéficier. Ne serait-ce que pour obtenir des conseils.