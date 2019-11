La Métropole de Tours lance une étude sur les sites Seveso de l'agglomération

Indre-et-Loire, France

Le vote des élus métropolitains a eu lieu le 21 octobre, le courrier daté du 4 novembre adressé au président du Codev. La Métropole de Tours engage un processus de contrôle des sites Seveso. Non pas de la sécurité propre, puisqu'elle incombe aux services de l'Etat, mais à leur recensement et à la vérification des conditions de sécurité. La demande a été formulée par l'élu écologiste Emmanuel Denis, et validée par le président Les Républicains Philippe Briand. C'est bien la preuve que l'accident de l'usine Lubrizol de Rouen a marqué les esprits, qu'il y aura désormais un avant et un après.

Six sites Seveso sur l'agglomération tourangelle, dont la moitié sur Saint-Pierre-des-Corps

Dans son courrier, le président de la Métropole Philippe Briand écrit que la méfiance des habitants rouennais reste "prégnante" et "elle est compréhensible", "malgré les moyens déployés". Voilà pourquoi le Codev est sollicité. Le conseil de développement va investiguer sur les six sites classés dans l'agglomération : trois sur Saint-Pierre-des-Corps, Primagaz et les deux stockages d'hydrocarbures, De Sangosse Jardin à Mettray, Air Liquide à Joué-lès-Tours et ST Micro à Tours-Nord. Au-delà de ces éléments connus, la Métropole compte aussi vérifier les conditions de sécurité applicables à chaque site. Et pour cause, c'est la méconnaissance de ces informations qui a conduit aux retards et aux erreurs de gestion de crise de Lubrizol. Le rapport du Codev servira à terme de base de travail pour la Métropole en cas d'accident.