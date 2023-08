La métropole demande à la Ville d'étendre l'interdiction de la vente à la sauvette à tout Marseille

Ils sont installés partout sur les trottoirs et parfois même sur la chaussée. Aux abords du boulevard du Capitaine-Gèze et du marché aux Puces, entre 400 et 500 vendeurs à la sauvette selon les chiffres de la métropole s'installent chaque jour, à même le sol, pour vendre de tout : des vêtements, des livres, du matériel informatique ou de l'électroménager. De la marchandise la plupart du temps récupérée dans des poubelles et vendue à très bas prix. 95 % de ces vendeurs abandonnent sur place toute leur marchandise sur le trottoir quand ils repartent à la fin de la journée.

703 tonnes de déchets ont été ramassés par les services de la métropole depuis le début de l'année 2023

Depuis le début de l'année, ce sont 703 tonnes de déchets qui ont été ramassés par les services de la métropole dans ce secteur du Capitaine-Gèze. Pour comparaison, c'était 350 tonnes pour toute l'année 2022.

Face à cette situation invivable pour les habitants et les commerçants, la Métropole demande à la Ville de Marseille d'étendre l'interdiction de la vente à la sauvette qui date de 2021 et qui concerne uniquement le secteur du centre autour du Vieux-Port à toute la ville et notamment au secteur de Capitaine-Gèze.

Une demande appuyée par plusieurs élus locaux du RN qui dénoncent « une situation cauchemardesque ». "Cette activité illicite, qui ne cesse de se développer et de s’étendre chaque année, génère des tonnes de déchets abandonnés à même le sol, et qui se retrouvent éparpillées dans la nature au gré du vent et des orages. A la situation sanitaire et sécuritaire, s’ajoute une catastrophe écologique" dénonce le rassemblement national.

La mairie de Marseille que nous avons contacté répond que « la prise ou non d'arrêté n'empêche pas la Police Nationale de verbaliser la vente à la sauvette qui reste de base interdite sur Capitaine-Gèze comme sur le reste de la commune". La mairie qui rappelle que plusieurs opérations coups de poing ont été menées avec la Préfecture de Police ces dernières années, et notamment à 11 reprises en 2023, 3 reprises en 2022 et 7 reprises en 2021.

La préfecture de police rappelle qu'à Noailles, secteur concerné par l'arrêté municipal, la police nationale effectue régulièrement des saisies.