La métropole grenobloise à l’heure du trail

Alors que la pratique de la course en montagne ne cesse de croître la métropole a décidé de baliser 200km d’itinéraires dédiés dans l’agglomération.

Grenoble, France

Du Vert, du bleu, du rouge, dans cinq secteurs de l’agglomération grenobloise, les itinéraires de trail s’affichent un peu comme les pistes de ski. Au départ de la Bastille, des Vouillants, de la Frange Verte, du Domaine de Vizille, et du Col de Porte, à chaque fois, trois tracés sont proposés, pour les amateurs ou les coureurs plus confirmés.

Pour l’instant limitée à l’agglomération grenobloise, cette signalisation sera ensuite étendue au reste du département, notamment dans la Bièvre ou la Matheysine « le trail comme le ski est un enjeu économique on fait venir des gens parce qu’il y a cet attrait-là » assure Martine Kohly en charge des sports au Département.

Le trail, vecteur de développement économique

Si le trail a déjà 20 ans, la pratique s’est fortement accentuée ces dernières années. La course à pied en montagne est devenue un vecteur d’activité économique, notamment aux alentours de Grenoble. « Les gens achètent, les gens s’équipent, ils renouvellent » explique Jean Marie Loirat, fondateur de la marque Kinétik basée à Fontaine « j’en parle en connaissance de cause, la marque a été créée en Bretagne, et je suis venu sur le secteur parce que l’activité en tant que marque est ici ».

Et les courses de trail n'ont jamais eu autant de succès ainsi les trails des passerelles du Monteynard vont rassembler 6.000 personnes jusqu'au 14 juillet. Il y avait 800 participants en 2012 pour la première édition.