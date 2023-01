La métropole lilloise concentre un quart des emplois des Hauts-de-France

Un habitant des Hauts-de-France sur 5 vit dans la métropole lilloise, c'est l'un des principaux chiffres à retenir d'une étude de l'Insee Hauts-de-France publiée ce mardi 31 janvier.

Avec 1,18 millions de résidents en 2019, la MEL - qui regroupe 95 communes, dont 29 de plus de 10.000 habitants - est sans surprise la plus grosse agglomération de notre grande région, devant Valenciennes et Amiens. C'est au niveau national la 3e métropole de province la plus peuplée, derrière Aix-Marseille et Lyon.

D'après l'institut, la population de la MEL est plutôt jeune, 37 ans en moyenne. L'agglomération attire plus de jeunes qu'elle n'en voit partir : 14.500 arrivées de jeunes de 18-24 ans en moyenne par an, contre 9.700 départs.

Un emploi sur 4, principalement tertiaire

La métropole lilloise concentre par ailleurs un quart des emplois des Hauts-de-France : on y compte 529.300 travailleurs (en 2019), principalement dans le secteur tertiaire (87% des emplois).

Le secteur industriel est lui en net recul dans la MEL, avec seulement 8% des emplois contre 40% en 1975.

Enfin, le niveau de vie médian des habitants de la MEL est de 20.981 euros par an, ce qui est légèrement plus elevé que la moyenne régionale (20.355 euros), mais sensiblement inférieur à celui des autres grandes métropoles françaises.