La métropole lilloise passe en "alerte renforcée" : quelles nouvelles mesures ?

Ces derniers jours le virus circule activement dans la région, et plus spécifiquement dans la métropole lilloise. Le 11 septembre, le nombre de cas pour 100 000 habitants, le taux d'incidence, atteint 190 contre 146 une semaine plus tôt.

Depuis ce mercredi soir, comme plusieurs autres territoires, la métropole lilloise est placée en "alerte renforcée". Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que de nouvelles mesures allaient être prises et adaptées par les préfets dans les prochaines heures :

Fermeture des bars à 22 heures maximum à partir de samedi

L'horaire exact doit être fixé définitivement par le Préfet.

Fermeture des salles de sports et des gymnases

Abaissement de la jauge des rassemblements à 1000 personnes

Sous réserve du respect des protocoles sanitaires

Interdiction des grands événements déclarés comme les fêtes locales et les fêtes étudiantes

Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public

Fermeture des salles polyvalentes et des salles des fêtes pour les activités festives et associatives

D'autres mesures s'appliquent également à l'ensemble des départements en "alerte", dont le reste du Nord et le Pas de Calais :