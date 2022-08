Découvrez pourquoi l'eau de la métropole niçoise est l'une des meilleurs de France ?

On l'utilise tous les jours mais, pourquoi est-elle l'une des meilleurs de France ? Combien nous coûte-t-elle ? L'eau sur la Côte d'Azur est un sujet brûlant. Pourquoi est-elle moins chère qu'ailleurs dans le pays ? Pourquoi son prix varie-t-il selon les communes des Alpes-Maritimes ? Dans cet article vous allez apprendre également que des communautés de communes réfléchissent à faire payer plus en été qu'en hivers. Tous les matins désormais France Bleu Azur vous propose d'écouter le grand format à la radio et à la télé sur France 3 Côte d'Azur.

Pourquoi la métropole niçoise a t'elle une des eaux les moins chères de France ?

Le prix moyen dans le pays est de 4 euros 14 par mètres cubes, soit 190 euros par an. Pour toute la métropole niçoise elle est fixée à 3 euros 40 le mètre cube. La raison principale est liée à la géographie. L'arrière-pays niçois et ses montagnes possèdent des sources d'eau de très bonne qualité. "Cette eau est d'une qualité exceptionnelle, elle descend des montagnes, elle arrive gravitairement. Nous n'avons quasiment pas besoin de la traiter", nous explique Arnaud Rostan, le directeur technique de la régie Eau d'Azur. Autre différence, c'est une entreprise publique qui gère l'eau et d'après les élus locaux, cela coûte moins cher que de passer par le privé.

Il y a moins chère que la métropole niçoise dans les Alpes-Maritimes

La métropole niçoise est très fière de proposer l'une des eaux les moins chers de france mais France Bleu Azur a trouvé mieux, a moins de 30 km. A Antibes elle coute 1 euro 63 le mètre cube, grâce la aussi à la topographie et la densité d'habitants. Dans l'ouest du département chaque commune fixe son prix. La communauté d'agglomération Sophia Antipolis (CASA) envisage de passer en tarif unique en 2026. Elle réfléchit également a faire payer l'eau plus cher pendant l'été. Joseph Cesaro est le maire de Valbonne Sophia Antipolis et Vice-Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis délégué à l'eau et l'assainissement : "L'eau manque l'été en période de sécheresse. Nous réfléchissons à faire payer l'eau plus cher pendant cette période estival. En augmentant le prix, on baissera notre consommation. Nous aimerions que la variation du prix de l'eau amené les gens qui viennent sur la Côte à payer l'eau plus cher."

L'azuréen est le plus gros consommateurs d'eau en France tous les ans

La consommation moyenne en france de l'eau est a 120 litres par jour, par personne alors que dans les alpes maritimes on en boit jusqu'à 290 litres. C'est le record dans le pays. Jean-Luc Béliard est le chef du pole eau à la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes : "On a tendance à consommer plus d'eau, nous avons aussi énormément de villas individuelles, avec des piscine, et puis historiquement nous n'avons jamais manqué d'eau. Nous n'avons pas la culture de la crise."