La métropole retire 100 000 euros à l'Open de tennis d'Orléans, l'édition 2023 incertaine

Lors de la soirée des partenaires de l'Open d'Orléans, Didier Gérard, son directeur, exprime son inquiétude quant à l'avenir du tournoi de tennis. En cause : la métropole d'Orléans qui retire son soutien financier à l'événement, mettant en danger son équilibre budgétaire.

L'Open de tennis d'Orléans est-il menacé ? C'est la grosse inquiétude exprimée ce mercredi soir par son directeur Didier Gérard, lors de la soirée des partenaires de cet événement dont ce sera cette année la 17ème édition. L'Open d'Orléans, l'un des événements sportifs importants de la métropole, qui a lieu chaque année à l'automne, a déjà eu du mal à se remettre de son édition reportée à quatre reprises à cause du Covid 19.

Aujourd'hui il fait face à un nouveau coup dur, et de taille. La métropole d'Orléans l'a informé en mars dernier qu'il n'aurait pas les 104 000 euros prévus pour les prochaines éditions. Un gros trou dans le budget, alors même que le projet, c'était que l'Open se déroule à Comet, le futur grand équipement événementiel et sportif de la métropole, en 2023.

Didier Gérard dénonce une rupture d'engagement

100 000 euros de moins, alors qu'un engagement était pris, assure Didier Gérard, pour les deux prochaines années, c'est un coup dur qui met en danger l'équilibre budgétaire du tournoi. Et donc son avenir. "Le tournoi aura lieu en 2022, ça c'est une certitude, mais pour 2023, je ne sais pas. Je ne peux pas me permettre d'avoir des déficits, surtout avec l'énormité qu'est ce challenge de transférer un tel événement à Comet. Mais ne pas utiliser cet équipement, alors même que l'Open d'Orléans est le plus gros challenger mondial de tennis ATP, ce serait une abération totale".

L'édition 2022 du tournoi aura lieu du 26 septembre au 2 octobre 2022, au Palais des Sports d'Orléans. Un lieu que Didier Gérard envisage de conserver pour son édition 2023. "Ou alors nous irons ailleurs, dans une ville qui serait plus intéressée qu'Orléans pour nous accueillir" a-t-il lancé à ses partenaires.