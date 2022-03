La Métropole soumet au vote de ses élus, une augmentation de sa taxe foncière

Les élus votent ce lundi soir, une augmentation de l'impôt foncier de la Métropole dijonnaise. François Rebsamen, le maire de Dijon et président de la Métropole, souhaite que la part de taxe foncière allouée à la Métropole, augmente de 130 %. Le gouvernement a quant à lui déjà décidé d'une hausse de cette taxe, à hauteur de 3,4 %, à échelle nationale. En cumulant les deux, les propriétaires dijonnais devraient donc payer 5 % de plus que l'année dernière, pour leur habitation. En moyenne, cela représente 80 € de plus à débourser.

Du jamais vu, selon Emmanuel Bichot, élu (LR) à la Métropole. Il dénonce une mesure qui fera beaucoup de mal à bon nombre de propriétaires dijonnais, notamment les retraités. "Ces 5 % nous paraissent totalement excessifs par rapport à la situation actuelle et au choc d'inflation que l'on connaît aujourd'hui, regrette-t-il. La taxe foncière à Dijon est déjà 20 % plus élevée que la moyenne nationale."

Une taxe déjà plus élevée que la moyenne nationale

La ville de Dijon, elle-même, n'augmentera a priori pas sa part de taxe foncière, mais ce n'est pas suffisant pour Emmanuel Bichot. Il estime qu'il faudrait au moins la diminuer à hauteur de l'augmentation de la part de la Métropole, et même aller plus loin en baissant la taxe de manière à effacer les 3,4 % de hausse décidés à échelle nationale par le gouvernement. D'autant que selon lui, le budget de la ville est en suréquilibre depuis plusieurs années et qu'elle n'a donc pas besoin de recevoir autant d'impôts pour continuer de se développer.

De manière plus globale, Jean Perrin trouve que rajouter des augmentations de taxe foncière à échelle locale est une aberration. Le président de l'Union syndicale des propriétaires immobiliers de Bourgogne-Franche-Comté craint que les Français et les Bourguignons paient cher ce type de pratique : "C'est paradoxal parce que l'État va verser une prime pour lutter contre l'inflation mais que les collectivités vont la reprendre en augmentant leur taxe foncière".