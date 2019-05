La Milesse : le midi à l'école, les enfants mangent du fait maison, local et bio

Depuis 2010, à la cantine de La Milesse (près du Mans), les enfants de primaire et maternelle mangent du fait maison, du local et bien souvent du bio. Une volonté du chef de cuisine, Sandy Marie, pour qui c'était une évidence. Et sa démarche va même plus loin puisqu'il s'engage aussi écologiquement.

La Milesse, France

Manger du fait maison, local et bio, à la cantine, est-ce que c'est possible ? Absolument. A La Milesse (tout près du Mans) c'est d'ailleurs le cas depuis 2010 pour l'école primaire et maternelle de la commune qui partagent le réfectoire. Depuis l'arrivée de Sandy Marie, cuisinier 4 fleurs depuis mars dernier (c'est la plus haute distinction pour les cantines scolaires). Sandy Marie est d'ailleurs le seul à les avoir dans le département (restaurants collectifs ou commerciaux confondus).

Sandy Marie a obtenu ses deux premières fleurs en septembre 2016. Sa troisième en septembre 2017 et la dernière en mars dernier donc. Pour obtenir ces 4 fleurs, il faut respecter une charte avec un minimum de produits locaux et bio. Mais aussi s'engager dans une démarche pédagogique avec les enfants et communiquer avec les parents. C'est donc un pari réussi pour ce cuisinier de 40 ans, qui se lève tôt pour tout préparer avec son adjointe Magali Braie. Ils ont 250 enfants à nourrir chaque jour : "Quand je suis arrivé nous n'avions pas beaucoup d'équipement, nous avions seulement un four et deux feux. Après avoir fait mes preuves et après avoir exprimé ma volonté de faire du fait maison, j'ai demandé du matériel. C'est ce qui a permis de développer le fait maison."

Sandy Marie et Magali Braie travaillent dès 7h du matin pour tout préparer pour les enfants. Là, Magali cuit les chipolatas pour le repas du midi. © Radio France - Kathleen Comte

Depuis, Sandy ne s'arrête plus. Jusqu'à obtenir ses 4 fleurs : "Ce n'est pas fini. Je suis toujours en train de chercher de nouvelles idées pour essayer d'évoluer et de faire avancer les choses." Ce midi, en plus de l'entrée et du plat faits maison, il a même fait le sorbet à la fraise en dessert. Ce cuisinier, passé par différents types d'établissements, aime essayer de nouvelles choses et tente parfois de nouvelles recettes.

"Si demain un des enfants que j'ai eus dit - adulte - que quand il était petit, à la cantine il mangeait bien, c'est tout ce que je demande" - Sandy Marie, chef de cantine à La Milesse.

En tout cas les enfants ont l'air ravi. Pendant le repas du midi, plusieurs lèvent la main pour être resservis. Certains comprennent la démarche de Sandy Marie et ont conscience d'avoir de la chance d'être dans cette cantine. A la fin du repas, les enfants aident à débarrasser et trient leurs déchets. Et pour aller jusqu'au bout de la démarche, Sandy Marie a également mis en place un compost dans la cour avec les déchets des repas. Un compost qui sert à nourrir le petit jardin aromatique installé à côté

Le compost a été installé dans la cour. Il contient les épluchures des aliments utilisés pour les repas mais aussi certains déchets des repas des enfants. © Radio France - Kathleen Comte

A côté du compost se trouve un petit jardin pédagogique pour les enfants. Dedans, des carottes, des salades, des tomates cerises mais aussi quelques plantes aromatiques. © Radio France - Kathleen Comte

Magali Braie, le bras-droit de Sandy Marie était déjà dans l'école avant son arrivée. Depuis qu'ils font ensemble du fait maison, elle se lève plus tôt mais ce n'est pas un problème : "On commence à 7h et comme on est bien organisés on y arrive. Quand on a des haricots verts et des petite-pois frais à préparer ça on doit le faire la veille, parce qu'on n'aurait pas le temps de le faire le matin-même. C'est vrai qu'avant je ne commençais qu'à 9h mais quand on est passé au fait maison et local forcément il a fallu que je me lève plus tôt mais ça ne me dérange pas du tout, je préfère. C'est appréciable de faire plaisir et les enfants nous le rendent bien, parfois on a des applaudissements."

Un repas à la cantine coûte 4,10 euros. Les parents peuvent d'ailleurs échanger, voir ce que mangent leurs enfants et demander les recettes pour les refaire à la maison via le Facebook créé par Sandy Marie et Magali Braie. A savoir que 78% des légumes utilisés par Sandy Marie sont locaux (58% sont en reconversion bio), 95% de sa viande est locale et plus de 90% de ses oeufs et laitages sont locaux et bio.