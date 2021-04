La ministre à l'égalité des chances Elisabeth Moreno en Auvergne contre les discriminations

Elisabeth Moreno a passé sa journée de lundi dans le Puy-de-Dôme et l'Allier à l'occasion de la journée internationale de la visibilité lesbienne. Elle est aussi revenue sur la consultation citoyenne sur les discriminations lancée le 8 avril dernier.

Elisabeth Moréno a commencé sa visite par l'association "Les portes de l'Auvergne" ce lundi matin. L'association porte un projet sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.

La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances a ensuite écouté, en préfecture du Puy-de-Dôme, différents acteurs de la lutte contre les discriminations. Parmi eux, des représentants, de SOS Homophobie, d'AIDES 63 ou du Refuge, chacun faisant part de ses difficultés et de son constat sur le territoire puydômois.

"La lutte contre les discriminations est l'affaire de tous" a martelé la ministre Elisabeth Moréno devant l'assemblée.

La ministre a rappelé le lancement de la consultation citoyenne sur les discriminations, notamment à la cité administrative de Montluçon où elle était reçue dans l'après-midi