La ministre Agnès Firmin Le Bodo annule sa visite à Bonsecours après des échauffourées avec des manifestants

Elle devait participer, ce jeudi 11 mai au soir, à un débat sur le thème de la fin de vie, organisé à Bonsecours, près de Rouen. La ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé, Agnès Firmin - Le Bodo décide finalement en dernière minute de ne pas s'y rendre.

En cause, des échauffourées et des violences devant la salle du débat, où des manifestants contre la réforme des retraites s'étaient réunis. "Afin de permettre le débat et de garantir l’intégrité physique des participants, j’ai décidé à regret de ne pas m’y rendre. Ces manifestants ne sont pas venus pour débattre mais pour en découdre. Ça n’est pas cela un débat apaisé sur un sujet de société", a-t-elle publié sur les réseaux sociaux peu après 20h30. Des manifestants, casseroles à la main, étaient postés devant la salle, certains plus revendicatifs, en venant aux mains.

Le débat était animé par la députée Renaissance de la Seine-Maritime, Annie Vidal. Sur Twitter, elle "regrette et condamne fermement ces violences qui n'ont permis à la ministre de venir poursuivre parmi nous le débat sur la fin de vie." Elle évoque des violences contre son suppléant et des tentatives d'intimidation de la part des manifestants.

Le Préfet de la Seine-Maritime et de la Normandie a également réagi, condamnant "les agissements des manifestants qui ont tenté d'interrompre ce débat. Il salue l'intervention des forces de l'ordre. Par leur action, ils ont permis que les échanges se poursuivent."

Le débat a finalement bien pu avoir lieu, Annie Vidal remerciant finalement les participants et annonçant avoir répondu à de nombreuses questions.

Présente sur place, Claire-Marie Féret, enseignante et membre du SNES-FSU fustige un "débat citoyen dans lequel des citoyens ne pouvaient pas entrer... parce qu'ils demandent que la vie se termine moins mal en refusant de mourir au travail".