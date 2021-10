La ministre chargée de l'autonomie Brigitte Bourguignon au chevet des Ehpad en Saône-et-Loire

Brigitte Bourguignon, ministre déléguée, chargée de l’Autonomie, se rend en Saône-et-Loire ce mardi 19 octobre dans le cadre du déploiement territorial du plan d’investissement du Ségur de la Santé. Il consacre 2,1 milliards d’euros sur 4 ans à la transformation du modèle des EHPAD. Son déplacement sera aussi l’occasion d’insister sur le développement des habitats inclusifs dans les territoires.

L'exemple du Château des Crozes à Frontenaud

La ministre déléguée visite l’EHPAD « le Château des Crozes » de Frontenaud, qui porte un projet de restructuration et de réhabilitation sollicitant des crédits du plan d’investissement. L’objectif est de transformer l’établissement, suivant la stratégie nationale, avec un accent placé sur le renforcement de la prise en charge médicale, la rénovation des espaces privatifs et collectifs pour les rendre plus chaleureux et sécurisants. Le tout dans une démarche visant un développement durable.

Puis, Brigitte Bourguignon se rendra à la résidence intergénérationnelle « Bien vieillir en Val de Joux » à Saint-Bonnet-de-Joux. Le site comprend un projet d’éco-quartier inclusif et intergénérationnel. Le déplacement permettra des échanges avec les professionnels du secteur ainsi que les élus locaux engagés sur ces questions.