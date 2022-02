La ministre de la Culture acte les travaux pour protéger du feu la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi

Depuis l’incendie de Notre-Dame, l’état a été lancé un vaste plan de sécurisation des cathédrales françaises via le plan France Relance. De nombreux travaux ont été engagés dans la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi pour empêcher un feu. Le système de sécurité incendie a été totalement revue.

En étroite collaboration avec le SDIS du Tarn

Des cloisons ont été installées dans les combles de la cathédrale pour arrêter un feu s’il y en a un. Cette opération a consisté en un recoupement du comble par des cloisons réversibles ( en placoplâtre ), avec un équipement pour chaque compartiment de détecteurs incendie et de caméras pour la levée de doutes. Ce programme de travaux a été élaboré en étroite collaboration avec le SDIS du Tarn et s’inscrit dans le programme global de travaux d’amélioration de la sécurité incendie des cathédrales État d’Occitanie. Une dizaine de caméras ont été aussi été mises en place un peu partout dans l’édifice. Et puis, tout le système électrique de Saint-Cécile a aussi été revu. Des lustres ( recrées sur des modèles anciens) ont notamment été installés pour remplacer et sécuriser l’ancien système d’éclairage vétuste.

Des travaux indispensables pour la ministre de la culture Roselyne Bachelot : "C'est le socle sur lequel il faut baser les choses. Si on n'a pas assuré la sécurité la sécurité incendie d'une cathédrale, ce n'est pas la peine de commencer des travaux de restauration qui pourraient être remis en cause. Donc la première chose, c'est le plan sécurité de nos cathédrales. Dans le chœur tout a été revisité. Les câblages, les lustres qui correspondent aux dernières normes de sécurité, c'est absolument indispensable."

Lutte contre la poussière

Mais au delà de ces travaux conséquents, qui ont été chiffrés à plus d’1,6 millions d’euros, la ministre insiste. Il faut aussi entretenir l’édifice. Les travaux de restauration sont donc indispensables. "La poussière vient s'installer dans les décors. C'est très difficile, évidemment, à faire disparaître. Ces poussières sont un facteur de propagation des incendies. Donc, toute cette mise en sécurité doit être faite. Ça ne nous empêche pas de faire aussi de la restauration massive sur les éléments de décor, sur la fondation de la cathédrale. Tout ça marche de pair."

Des lustres ont été récréés sur des modèles anciens pour sécuriser les installations électriques. © Radio France - SM