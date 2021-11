La Ministre déléguée à l'Autonomie, Brigitte Bourguignon en visite à l'ephad de Volvic

Les résidents de l'ephad Au fil de l'eau de Volvic ont eu la visite de Brigitte Bourguignon ce lundi matin. La Ministre déléguée à l'autonomie, est venue présenter un plan d'investissements du Ségur de la Santé de 2,1 milliards d'euros sur 4 ans. Celui-ci doit permettre la transformation du modèle des ephads. Les établissements bénéficiaires se voudront plus modernes et surtout plus ouverts vers l'extérieur. L'amélioration des conditions de travail des personnels fait aussi partie de ce plan.

"Les maisons de retraite, c'est un lieu dans lequel on vit. Chaque habitant doit pouvoir bénéficier d'une chambre individuelle et d'une salle d'eau par personne. On ne peut plus proposer des sanitaires sur le pallier" a d'abord avancé Brigitte Bourguignon. Une prise de conscience nécessaire selon certains résidents. "_Les espaces sont exiguës, si j'étais en fauteuil roulant je ne pourrais pas me mouvoir_. Et puis les meubles et les locaux sont un peu vieillissants", affirme Denise, 96 ans, résidente depuis un an.

La Ministre délégué à l'autonomie a rencontré les résidents de l'ephad de Volvic © Radio France - Thomas Loret

Un projet ambitieux de reconstruction totale

La maison de retraite Au fil de l'eau n'a pas été choisie au hasard. La superficie des chambres n'est plus aux normes et aucune d'entre elles ne dispose de douche individuelle. Le bâtiment souffre par ailleurs d'importants dysfonctionnements. L'opportunité du foncier sur le site de l'ancien LEP de Volvic et l'étude de faisabilité réalisée en 2018 ont permis à l'établissement de se positionner pour un nouveau projet.

L'ephad de Volvic va être totalement reconstruit à quelques mètres du site actuel. Le nouvel établissement comptera 80 lits, dont une unité protégée de 14 lits pour les personnes souffrant de troubles cognitifs. Les chambres auront une superficie minimale de 20m². Le bâtiment comprendra aussi 3 lits d'hébergement pour les aidants. Une ouverture vers le reste de la ville est prévue avec un restaurant qui pourra accueillir des personnes de l'extérieur.

Le maire de Volvic, Laurent Thévenot, a pu présenter le projet à la Ministre déléguée à l'autonomie © Radio France - Thomas Loret

L'écologie sera aussi au cœur du projet avec une chaufferie biomasse permettant de diviser par 4 les émissions de gazes à effet de serre. Le coût global du projet est estimé à 11 millions d'euros, dont 4,2 millions d'euros seront pris en charge par l'Etat via ce nouveau plan d'investissement. Le reste étant assuré par un autofinancement de l'établissement. Le chantier devrait s'achever courant 2023.