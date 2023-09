La ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes Bérangère Couillard en visite à Limoges

Bérangère Couillard , ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes s'est rendue, ce vendredi matin à Limoges, pour visiter le centre d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales et les auteurs de ces violences créé en 2021. Ce centre vise à prévenir ces violences et éviter tout récidive. Bérangère Couillard rappelle que six millions d'euros sont alloués chaque année au budget de l'État pour lutter contre les violences conjugales.

ⓘ Publicité

Il y a 30 centres de ce type sur le territoire depuis le Grenelle des violences conjugales de 2019. Un dispositif "complémentaire entre prise en charge des femmes et des auteurs de violences", estime la ministre. 150 personnes sont accueillies chaque année au centre limougeaud.

À lire aussi Féminicides : 118 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint en 2022 en France

La ministre parle de "mesures inédites" mises en place en France pour lutter contre les violences faites aux femmes. Elles ont été 36 à avoir été hébergées en urgence cette année au centre de Limoges. 33 enfants également ont été pris en charge. Des hébergements parfois long, six mois, pour protéger les victimes. 24 d'entres elles l'ont été également à Limoges.

Bérangère Couillard précise également qu'en France, seulement 11% des auteurs de violences se rendent spontanément dans ces centres pour être accompagnés, 5% en Nouvelle-Aquitaine. Elle souhaite également "une évaluation" de ces CPCA (Centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales) début 2024 avec expertise sur les premiers résultats. 14.000 auteurs de violences ont été suivis dans ces centres depuis leur création.