La ministre déléguée à la Mémoire se rend à Gravelotte pour les 150 ans de la guerre de 1870

Une ministre qui vient assister aux commémorations de la guerre franco-prussienne de 1870, c'est assez inédit. Il y a bien eu le Lorrain Gérard Longuet, en 2012, pour la pose de la première pierre du Musée de Gravelotte. Mais pour les 150 ans du déclenchement de la guerre, l'exécutif a fait un effort.

"Une belle reconnaissance"

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens combattants, se rend ce dimanche à Mars-la-Tour et Gravelotte, pour un dépôt de gerbe et une cérémonie en présence de représentants de l'Allemagne. "C'est une belle reconnaissance", se félicite Laurent Thurnherr, le directeur du musée : "Cela permet de montrer que cette guerre n'est pas si oubliée que ça, et qu'on continue d'en parler".

La malédiction des anniversaires

"La commémoration de la guerre de 1870 a toujours été un grand questionnement", poursuit Laurent Thurnherr. "Elle a toujours été un peu maudite sur les anniversaires. Pour les 150 ans, on a le covid, mais pour les 100 ans, les commémorations avaient été annulées à cause de la mort du général de Gaulle deux jours avant". Elles devaient se dérouler le 11 novembre 1970, groupées avec la Première guerre mondiale.