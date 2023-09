La ministre déléguée aux collectivités territoriales à la rencontre des maires isérois victimes de violences

Des coups de poings, des insultes ou des affiches diffamatoires. Ce sont quelques exemples de violences subies par six maires isérois, invités à témoigner devant la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, Dominique Faure. Elle s'est rendue ce vendredi à la brigade de gendarmerie de Saint-Marcellin, en marge du congrès des maires ruraux de France qui se déroule à l'Alpe d'Huez (Isère).

Depuis son élection en 2020 à Moirans, Valérie Zulian voit fleurir des affiches diffamantes à son encontre et cela monte encore d'un cran. "Il y a quinze jours encore, des papiers dans ma boîte aux lettres avec des papiers injurieux à l'intérieur", raconte-t-elle. "Quand on est maire, il faut savoir mettre un peu à distance, c'est la fonction qui est touchée et pas la personne mais dans ces agressions-là, souvent, c'est la personne qu'on met en avant et c'est plus difficile psychologiquement."

Une formation de négociateurs pour les maires

Elle se sent un peu démunie face à ces affichages et ces insultes. L'une des réponses de l'État consiste à proposer une formation de négociateurs pour les maires. Elle est organisée depuis le début de l'année par les gendarmes en Isère et une trentaine d'élus ont déjà pu en bénéficier. "Ce qu'on préconise aux élus, ce sont des attitudes" explique le colonel Laurent Alquier, conseiller aux affaires territoriales, "et puis un langage qui soit approprié pour essayer de retrouver une situation normale et faire face à cette menace."

Le maire de Miribel-les-Échelles, Williams Dufour, a pu suivre cette formation. Il a été agressé par un groupe de six jeunes qui tiraient des pétards en juillet 2020 . Avec la formation, "peut-être que le jour où j'ai été agressé, j'aurais mieux fait de partir et ça serait peut-être arrêté là, que d'aller maîtriser la personne qui s'amusait avec un mortier." Pour autant, il ne se voyait pas ne pas réagir.

Inciter les élus à porter plainte

Quatre autres maires étaient présents : Patrick Nicole-Williams de Villefontaine, Marie-Line Longis de Saint-Antoine-l'Abbaye, Christelle Meheut de Chantepérier et Hubert Arnaud d'Autrans-Méaudre. Tous attendent des sanctions plus lourdes envers les auteurs de violences et cela ira dans ce sens assure la ministre Dominique Faure. "Un élu qui fait l'objet de violences, c'est notre République qui est attaquée, c'est notre démocratie qui est attaquée. Qui s'attaque à un élu va faire l'objet d'une sanction équivalente à qui s'attaque à un gendarme ou un policier."

Cette mesure proposée par le gouvernement dans son plan de lutte contre les violences faites aux élus en juillet 2023 doit encore être votée par les parlementaires. En parallèle, Dominique Faure incite les maires à systématiquement porter plainte pour ne pas banaliser ces violences. "La plainte, bien sûr, on s'en saisit et elle va jusqu'au procureur pour être jugée mais elle a une deuxième vertu" estime la ministre. "Si les élus locaux portent plainte systématiquement, on voit monter un nombre et un type de plainte sur un territoire et là, de pouvoir ajuster notre dispositif de prévention à la menace." Ce réflexe se met progressivement en place, estime Dominique Faure, et permet un meilleur suivi des violences envers les élus.