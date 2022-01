La ministre déléguée chargée de la ville Nadia Hai découvre le quartier du Wiesberg de Forbach

"C'est un quartier surprenant." Voici le qualificatif retenu par Nadia Hai, ministre déléguée à la ville, à l'issue d'une déambulation au milieu du quartier forbachois du Wiesberg. Ce dernier va profiter de fonds de l'Anru pour faire peau neuve dans le cadre d'un vaste chantier de rénovation urbaine. Désenclavement, sécurité et logements convenables : la mairie de Forbach, qui soutient ce projet, compte raccorder le quartier au centre-ville.

Convaincre les habitants

Dans les prochaines années, la transformation devrait donc opérer, malgré la désapprobation de certains habitants. La destruction d'une grande partie des fameuses tours bleues, qui font partie intégrantes du paysage pour certains. "Il va falloir démontrer, convaincre de l'apport de cette rénovation urbaine", précise Nadia Hai. Sauf que le dialogue a fait une pause lors de la visite, la ministre n'étant allée à la rencontre d'aucun riverain. "Ils vont détruire les tours, et pourquoi faire après", se demande Vanessa, née ici, et qui aurait bien aimé pouvoir en parler avec la ministre. "Il faut le faire, moderniser ce quartier et donner une meilleure image du Wiesberg", lui répond Armand.

Pour l'heure, ce projet n'est pas encore définitivement lancé. Il le sera certainement au cours de l'année. Le coût sera décidé dans les mois qui viennent. "C'est le genre de chantier qui peut prendre une dizaine d'années", confie le maire Alexandre Cassaro.