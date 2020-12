PHOTOS - La ministre déléguée à l'insertion en visite en Côte-d'Or ce jeudi, pour parler emploi des jeunes

La Côte-d'Or terrain de jeu apprécié des ministres avec la venue ce jeudi 3 décembre 2020 de la ministre de l'insertion en visite à Chevigny-Saint-Sauveur et Longvic. Au programme, visite de l'École de la deuxième chance et de l'École des métiers, pour parler insertion des jeunes et d'emploi.