Florence Parly, la ministre des Armées, a rencontré ce mercredi à Hyères les militaires du dispositif Sentinelle, chargés de sécuriser le littoral varois. La mission a été redéployée cet été pour assurer une plus grande présence dans les zones touristiques.

Hyères, France

La ministre des Armées, Florence Parly, a accompagné ce mercredi matin les militaires de l’opération Sentinelle lors d’une patrouille sur le port de Hyères. Les hommes du 13e régiment du génie de Valdahon (Jura) sont en renfort dans le Var et circulent entre Saint-Cyr-sur-Mer et Cavalaire.

Surveiller les plages et les concerts

La mission Sentinelle a été ré-articulée cet été pour assurer une plus grande présence dans les zones où les Français partent en vacances. Sur les 7.000 hommes de la mission Sentinelle, 1.000 sont redéployés dans les zones touristiques, "là où il y a les plus grandes concentrations humaines" selon Florence Parly. Dans le Var par exemple, les soldats surveillent les plages la journée et le soir ils sécurisent les concerts ou les marchés artisanaux.

Une présence rassurante

Une présence qui rassure les touristes, les commerçants et les habitants. Élisabeth, une Hyéroise, avoue qu’elle s’est habituée à leur présence : "C’est rassurant, on sait qu’ils sont là et qu’ils peuvent intervenir tout de suite en cas de problème".

Les militaires du 13e régiment du génie de Valdahon en opération Sentinelle dans le Var © Radio France - Sophie Glotin