La ministre des Sports à Toulon pour présenter son plan de lutte contre les noyades

Toulon, France

Les chiffres font peur : les noyades sont en hausse en France, et en forte hausse chez les enfants : +50% chez les moins de 13 ans entre 2015 et 2018. On a compté 600 victimes l'an passé. Des statistiques inquiétantes surtout dans notre région et notamment à Marseille, pointée du doigt pour son manque de piscines (seulement 13 bassins aujourd'hui opérationnels).

Mais c'est à Toulon que la ministre des Sports a décidé de venir présenter son plan anti-noyade ce vendredi et assister à un cours de deux classes de CE1 en début d'après-midi à la piscine du port marchand de Toulon.

Car c'est dans le Var que l'on compte le plus de noyades en 2018, d'après la ministre. Entre le 1er juin et le 31 août, 145 noyades ont été enregistrées dans le département et 18 personnes sont décédées. Au total, 25 enfants ont été pris en charge, toujours durant l'été, pour des noyades dans des piscines privées.

Roxana Maracineanu a lancé en avril dernier le plan "Aisance aquatique" pour favoriser l’apprentissage de la natation dès 4 ans en augmentant notamment les séances hebdomadaires de natation à l'école.

"L'aisance aquatique, ce n'est pas l'apprentissage des nages mais plutôt une aisance aquatique avec la capacité de reprendre son air, de flotter dès l'âge de 6 ans." (Roxana Maracineanu, ministre des Sports)

Quinze millions d'euros ont été déloqués pour ce plan, une somme qui doit servir notamment à la construction de bassins d'apprentissage dans les villes qui en manquent.