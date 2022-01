La ministre du Travail Elisabeth Borne à Orléans : "le non-respect du télétravail c'est préoccupant"

La ministre du Travail Elisabeth Borne vient présenter des initiatives innovantes en faveur de la lutte contre le chômage de longue durée, qui malgré une baisse fin 2021, concerne malgré tout plus de 2,8 millions de personnes en France. Elle revient avant de développer cette thématique, sur les sujets d'actualité liés à la crise sanitaire.

Un mot sur la grève, aujourd'hui dans l'Education nationale. La fatigue, l'épuisement dont témoignent les enseignants et les chefs d'établissement vous font réfléchir, vous, en tant que membre du gouvernement ?

Je pense qu'il y a de la fatigue chez les enseignants mais de la fatigue de façon générale chez beaucoup de français, avec une épidémie qui dure depuis maintenant près de deux ans. Donc, évidemment, on va être très à l'écoute des difficultés qui sont exprimées par les enseignants. En même temps, l'épidémie est bien là, avec à la fois le variant delta qui est toujours là, ce variant Omicron dont on sait qu'il est très contagieux. Donc, il faut arriver à trouver des mesures, évidemment, avec les enseignants qui sont en première ligne face à cette crise sanitaire.

Pour ce qui relève directement de votre ministère, parlons du télétravail, avec l'obligation depuis la rentrée de janvier pour les entreprises d'imposer au moins trois jours de télétravail par semaine à leurs salariés. Il y a une étude que vous aviez commandée qui montre que 60% seulement des salariés qui peuvent l'être sont effectivement actuellement en télétravail ?

Alors effectivement, comme vous l'avez dit, on a mis en place une obligation de trois jours de télétravail pour les postes, naturellement, pour lesquels c'est possible depuis début janvier. Et ce qu'on voit, c'est que les chiffres stagnent. On a à peu près 60% des salariés qui peuvent facilement télétravailler qui le font. Je rappelle qu'au printemps 2021 on était à près de 80%. C'est préoccupant parce que vous savez, on a une vague épidémique qui est très forte, avec près de 300 000 cas par jour en moyenne. Donc, ça montre que toutes les entreprises ne se sont pas mobilisées. Et bien évidemment, moi, j'appelle tous ceux qui le peuvent à télétravailler. C'est une arme aussi pour lutter contre la propagation du virus.

Vous aviez mis dans le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire en débat en ce moment au Parlement le principe de sanctions administratives pour les entreprises qui ne protégeraient pas leurs salariés en recourant au télétravail, jusqu'à 1.000 euros par salarié. C'est un principe qui vient d'être rejeté au Sénat dans le texte qu'il a adopté.

Vous savez, on ne peut pas transiger avec la santé des salariés, c'est vrai pour le télétravail. Et puis, c'est vrai pour toutes les règles qui s'appliquent en entreprise le port du masque, la désinfection des outils de travail. C'est pour ça que j'avais souhaité instaurer une sanction administrative pour les entreprises qui n'appliquent pas les règles et qui donc mettent en danger leurs salariés. Cette sanction serait plus efficace et plus dissuasive que ce qui existe aujourd'hui. En effet, les sénateurs ont décidé de supprimer cette sanction sans proposer d'alternative. Je le déplore, surtout au vu des chiffres qu'on vient d'évoquer sur la mise en œuvre de l'obligation de télétravail. Donc, les discussions vont se poursuivre entre l'Assemblée et le Sénat. Ce que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, l'inspection du travail restera mobilisée pour accompagner les entreprises et assurer la protection des salariés.

Votre visite à Orléans ce jeudi est sur le thème de la lutte contre le chômage de longue durée, objet d'un plan que vous aviez présenté à l'automne dernier. Car autant le taux de chômage est à la baisse, autant la problématique des personnes éloignées de l'emploi depuis plus d'un an est toujours là, même si les chiffres ont eu tendance à baisser en fin d'année 2021 ?

Effectivement, les chiffres du chômage n'ont jamais été aussi bas depuis quinze ans. Mais malgré la bonne reprise économique, nous avons encore des demandeurs d'emploi qui ne retrouvent pas de travail et beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter. C'est pour ça qu'avec le premier ministre, fin septembre dernier, on avait annoncé des financements supplémentaires pour l'accompagnement et la formation des demandeurs d'emploi. Moi, j'avais demandé à Pôle emploi de lancer un challenge interne pour faire remonter des projets innovants. Avec un objectif : accélérer le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée. 106 projets ont été retenus. Ils vont bénéficier d'un soutien financier exceptionnel de mon ministère. Et pour la région Centre-Val de Loire, il y a sept projets qui seront financés. Évidemment, je ne vais pas vous les détailler ce matin, mais ça peut être, par exemple, l'accompagnement de personnes en situation de handicap en luttant contre des préjugés, ou bien aussi pour redonner confiance à des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps de leur permettre de faire des immersions en entreprise pour retrouver le monde du travail.

La problématique, c'est qu'on ne met pas en face des secteurs qui peinent à recruter, en face d'un poste, qui peine à être pourvus, des gens qui, parfois, sont éloignés de l'emploi depuis très longtemps, ce n'est pas aussi simple mathématiquement ?

Ca n'est pas simple, effectivement, de permettre à des demandeurs d'emploi, de façon générale, de répondre aux besoins des entreprises. Il faut les former et on fait un effort considérable depuis le début du quinquennat et on a encore accentué cet effort avec le plan annoncé fin septembre. Et puis, il peut aussi y avoir des gens qui ont perdu un peu l'habitude d'aller au travail, qui ont besoin de retrouver les codes de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut innover, trouver la bonne façon de les ramener vers l'emploi.