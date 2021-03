La ministre Élisabeth Moreno en Vaucluse : "Des femmes meurent parce qu'elles sont femmes"

La ministre, Élisabeth Moreno, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances était l'invitée ce vendredi 26 mars de France Bleu Vaucluse. Elle invite à signaler toute forme de discrimination, que vous soyez victimes ou témoins.

En déplacement dans le Vaucluse, la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, Élisabeth Moreno, était l'invitée de France Bleu Vaucluse ce vendredi 26 mars. Sur notre antenne, elle appelle les vauclusiens à signaler toute forme de discrimination sur la plateforme portée par le Défenseur des droits ou en appelant le 39 28.

"De plus en plus de gens sont conscients de ce qui est inacceptable et intolérable"

En octobre 2017, des milliers et des milliers de tweets sont postés sous le hashtag #MeeToo". Les femmes dénoncent le harcèlement dont elles ont été victimes au travail. La parole se libère. L'écoute est plus attentive.

Ces derniers mois, de nombreuses personnalités publiques sont accusés de viols, agressions sexuelles et de harcèlements. C'est notamment le cas de Patrick Poivre d'Arvor, Pierre Ménès, Gérard Depardieu... la liste est longue.

La ministre Elisabeth Moreno salue "le courage de toutes ces personnes et de toutes ces victimes et je leur dis que l'État est là, à leurs côtés, pour les accompagner, faire reconnaître leurs droits et punir les personnes qui sévissent."

Elle se réjouit notamment que "la parole se libère parce que le sexisme existe depuis longtemps. Des femmes meurent parce qu'elles sont femmes. Elles sont assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint quand elle décide de les quitter."

25 formes de discrimination

La discrimination peut prendre plusieurs formes. On peut être discriminé en fonction de ce son âge, de son identité de genre, de sa religion etc.

25 critères de discrimination. - THEMIS

La ministre a pu rencontrer des victimes par le biais d'associations. Elle rapporte sur notre antenne ce qu'elle entend le plus souvent :

On m'a traité de sale noir, de sale arabe. On m'a dit sale grosse. On m'a dit tu es trop vieille. On m'a dit tu es trop petit. Et je ne porte pas plainte parce que je crois que ça ne servira à rien.

C'est suite à l'affaire Michel Zecler que la plateforme antidiscriminations.fr a été lancée.

"L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde"

La Ministre se rend à Orange ce vendredi 26 mars pour parler d'alphabétisation.

"Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qui soit pour changer le monde. Si vous ne savez pas lire, écrire, compter... une partie des opportunités de ce monde vous sont interdites. Il est important. pour que tout le monde dans notre pays ait accès à l'éducation. Il n'y a pas d'âge pour s'éduquer. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Apprendre, c'est s'ouvrir au monde et avoir des opportunités de changer sa vie. "

Pour réécouter l'interiew complète c'est par ici : Élisabeth Moreno invitée de France Bleu Vaucluse.