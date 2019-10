La ministre Jacqueline Gourault confirme qu'il n'y aura pas de nouvelle introduction d'ours dans les Pyrénées

Pays Basque, France

La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault est en visite au Pays Basque ce jeudi, invitée dans le cadre du 35ème congrès de l'Association Nationale des Elus de Montagne (ANEM) qui se déroule sur deux jours à Saint-Jean-Pied-de-Port. Des élus qui, pour nombre d'entre eux, ne veulent ni de l'ours ni du loup et ce malgré les indemnisations, que le gouvernement a revu à la hausse. "On n'a pas envie de travailler pour nourrir des prédateurs !" s'exclame Pierre-Yves Bonnivard, maire de Saint-Colomban-des-Villards en Savoie et président de l'Union pour la sauvegarde des activités pastorales et rurales.

"Le système d'indemnisation, c'est l'ensemble de la population qui paye" — Pierre-Yves Bonnivard, président de l'USAPR Copier

"Le gouvernement a déjà pris des mesures pour permettre la cohabitation entre le pastoralisme et les ours" rétorque Jacqueline Gourault, la plus importante étant "l'engagement de ne pas faire de nouvelle réintroduction d'ours". La ministre de la Cohésion des territoires a également détaillé les autres axes : "les mesures d'effarouchement et bien sûr la revalorisation des indemnisations en cas de perte d'animaux. La décision a été prise au mois de juillet."

"Je sais que les tensions restent vives et nous l'entendons" — Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires Copier

Interrogée sur la Communauté d'agglomération Pays Basque, la ministre estime que cette collectivité a déjà beaucoup de compétences, que de nouvelles sont possibles en matière de logement et/ou de transition écologique mais pas pour l'enseignement du basque.