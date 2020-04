La Croix Rouge, le Secours Populaire et les Restos du Coeur sont mobilisées pour les plus démunis depuis le début de la crise du Covid-19. Leurs actions se poursuivent et ils en appellent à vos dons.

La minute solidaire : appels aux dons et actions des associations humanitaires de Drôme et d'Ardèche

Devant la forte augmentation de la précarité des étudiants, et pour répondre à une demande du CROUS, La Croix Rouge de Valence a mis en place des distributions gratuites de denrées alimentaires, à leur local du 29 boulevard d’Alsace. L'association est correctement approvisionnée en denrées « conditionnées », mais éprouve de grandes difficultés pour ce qui est des fruits et légumes. Les équipes ont également besoin de gants et de surblouses.

Croix Rouge de la Drôme

Croix Rouge de l'Ardèche

Depuis le confinement, le Secours Populaire n'a cessé de distribuer des colis alimentaires. L'association a besoin de dons financiers, mais surtout de produits alimentaires et d'hygiène (couches, savons, shampoings , dentifrice etc...) L'Antenne du Polygone de Valence est ouverte le lundi de 14h à 17h et le mercredi de 9h à 12h.

Secours populaire de la Drôme - 04 75 40 96 00

Secours populaire de l'Ardèche - 04 75 64 81 56

Les restos du cœur de sont ouverts et accueillent toutes les personnes qui ont besoin d’une aide alimentaire »

Restos du cœur de l'Ardèche - 04 75 29 23 80

Restos du cœur de la Drôme - 04 75 41 21 25

