A l'heure où beaucoup de seniors sont isolés, les Ehpad, hôpitaux et associations se mobilisent et vous mobilisent pour améliorer leur quotidien loin des leurs.

La minute solidaire : initiatives, collectes de matériel et de fonds pour nos aînés

Les Hôpitaux de Buis les Baronnies et Nyons ont lancé une collecte non pas de feutres, crayons de couleur, matériel de dessin, mandalas simples et cahiers de jeux à destination pour les résidents des Ehpad. Si vous avez la possibilité de proposer ce type de fournitures, envoyez un mail à eric.vinches@hl-buis.fr

La ville de Crest collecte également des livres et des magazines à destination des Ehpad. Vous pouvez déposer vos dons dans le hall de la mairie !

Notez aussi l'initiative des membres du bureau de la Section 82 Basse Ardèche, supporters des Verts de St Etienne, qui ont ouvert une cagnotte pour soutenir les personnels du Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale : https://www.leetchi.com/c/cagnotte-solidaire-aux-personnels-centre-hospitalier-dardeche-meridionale

Enfin, voici le projet intergénérationnel lancé du côté de Livron. La ville invite les enfants à partager, dessin, poème ou lettre à destination des seniors de la commune. Chaque création est à envoyer par mail pour être transmise ensuite aux seniors de la SAAD et de la Maison Cauzid : undessinpournosseniors@mairie-livron.fr

