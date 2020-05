La minute solidaire : collectes nationales pour la Protection Civile et les Bistots de Pays et artisans

La Protection civile a joué et joue encore un rôle important dans le cadre du confinement : distribution des masques de leur stock (20 000 masques pour la Police municipale, les Ehpad, les hôpitaux, les infirmiers libéraux), assistance pour la réouverture des visites dans les Ehpad, participation à plusieurs centres de dépistage, transport des SDF atteints du Covid. Les ressources de la Protection civile sont au plus bas. Elles viennent des formations en secourismes et de la sécurité lors de manifestations. Autant d'événements annulés à cause de l'épidémie. Elle lance exceptionnellement un appel à votre générosité sur ce numéro vous pouvez faire un don : 92 392

Protection civile de l'Ardèche & Protection civile de la Drôme

Chaque euro comptera aussi vous vous en doutez pour les professionnels de la restauration, les producteurs et les artisans grandement mis en difficulté par le confinement. Alors voici « C’est ma tournée »: Une opération lancée par « Bouge ton Coq » et l’Association des Maires Ruraux de France. Le principe est simple : pour soutenir les petits producteurs, commerçants et artisans, un appel aux dons est lancé sur internet. Chaque donateur peut « payer sa tournée » pour les aider à traverser cette crise. Chaque semaine, un comité se réunit pour attribuer les fonds en fonction des urgences en milieu rural. Alors pourquoi pas offrir votre tournée ?