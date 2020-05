La minute solidaire : coups de chapeau aux entreprises solidaires

De nombreuses entreprises se sont mobilisées pendant le confinement pour soutenir les plus isolés et faire face aux pénuries de matériel de protection et de désinfection. Quelques exemples parmi tant d'autres. Merci à tous.

SUN FAÇADES a fait un don de 500 masques lavables à la Mairie de Bourg Les VALENCE.

LAFUMA : don d’environ 150 fauteuils RELAX Vital à différents hôpitaux de notre région, un fauteuil conçu pour le repos en milieu hospitalier. Doté d’un matelas imperméable, efficace contre les bactéries et classé non feu, le fauteuil de relaxation VITAL – labellisé Origine France Garantie – possède également la fameuse position Zéro Gravité, favorisant la récupération et la déconnexion.

L'OCCITANE : a réaffecté une partie de ses installations pour fabriquer 70 000 litres de gel hydro-alcoolique mis à disposition des autorités sanitaires et personnels de santé en France. 25 000 savons et crèmes mains distribués aux personnels hospitaliers. Le site de production de Lagorce a fait des dons de gel et d'équipement de protection individuel : masques, sur-blouses et gants. L'ensemble du stock de masques FFP a été donné à l'Hôpital d'Aubenas, à l'Hôpital de Villeneuve de Berg, aux pompiers, aux Ephad et professions libérales de santé.

LE DOMAINE EYGUEBELLE fabrique de la solution hydroalcoolique qu'il distribue gratuitement dans les Hôpitaux de la région et certaines Maisons de retraite.

LA BISCUITERIE DE PROVENCE a distribué 100 kg d'œufs de Pâques aux hôpitaux et ehpad aux alentours de la Biscuiterie !

LE COMPTOIR DE MATHILDE pour son opération "Soutenons nos héros", a offert 2,2 tonnes d'œufs pralinés.

LES PARFUMS DE GRASSE fabrique du gel hydroalcoolique à destination des personnes en première ligne face à la crise du coronavirus. Ils ont offert 400 litres de gel à l'intercommunalité.

N'hésitez pas à nous faire part de vos démarches solidaires !