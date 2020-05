Les Drômois et les Ardéchois son mobilisés pour fabriquer des masques, des surblouses et des visières en plexiglas.

La minute solidaire : fabriquer des visières, des masques et des blouses dans la Drôme et en Ardèche

Dans la minute solidaire nous voulions saluer une initiative qui fait des émules. Celle des petites mains de Montélimar. Des petites mains qui fabriquent des masques pour le milieu hospitalier depuis plusieurs semaines. Leur antenne valentinoise vient de se former avec comme mission de fabriquer masques et blouses pour les personnels soignants.

Plusieurs objectifs pour cette antenne : recruter des bénévoles couturiers et pour la logistique et le transport de matière premières et des produits finis. Ils recherchent : tissus 100% coton, ouate, ouatine ou tissus polaire, élastiques en 5 mm et film d'hivernage.

Coup de chapeau également aux enseignants du lycée Algoud Laffemas de Valence, qui se mobilisent pour fabriquer des visières en plexiglas dans le « 8 FABLAB ». Plusieurs jours d'étude et de tests ont été entrepris en partenariat avec les professionnels de santé. Les visières ont été distribuées chez les médecins et infirmières libérales, dans les Ehpad et à la Croix rouge d'Alboussière, de Vernoux, de Lamastre et de Guilherand-Granges. Là encore vous trouverez ci-dessous le lien pour découvrir ce projet solidaire.