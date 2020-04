Le Forum de Saillans se mobilise pour assister les personnes isolées. Et si vous êtes parents ou personnels de la petite enfance, voici un numéro pour vous apporter aide et conseils pendant cette période de confinement.

La minute solidaire : la Chaîne solidarité de Saillans et le numéro d'Enfance et covid

A Saillans, le Forum, espace numérique et social, poursuit son activité à distance. Coordonnée par le Forum, la chaine solidarité continue son action. Ce sont plus de 40 bénévoles qui apportent leur assistance aux personnes isolées et âgées. Deux manières de les contacter, par téléphone au 06 62 08 01 03 ou au travers du formulaire de contact sur le site du Forum. Pour vos démarches administratives en ligne ou vos soucis informatiques vous pouvez aussi contacter Jérémie au 06.95.20.40.18.

Autre numéro utile, celui ci dédié à ceux d'entre vous qui s'occupent des enfants. Maternité, parentalité, école à la maison, accueil des enfants par les professionnels, autant de sujets qui posent des questions nouvelles par temps de confinement que vous soyez parent ou professionnel. Ces questions vous pouvez les poser à Enfance et Covid au 0805 827 827 du lundi au samedi de 10h à 18h – mail : contact@enfance-et-covid.org

