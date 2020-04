A Montélimar, Crest et Viviers, quelques unes des initiatives mises en en oeuvre à l'initiative des citoyens et des municipalités pour aider les plus isolés pendant le confinement.

La minute solidaire : les communes et les citoyens mobilisés pour les plus isolés

A Viviers, la Mairie a mis en place un partenariat avec le magasin Carrefour. Des commandes qui se font par le CCAS et sont livrées à domiciles. L'inscription à ce service se fait au 04 75 49 86 16, on vous note tout ça dans le post.

La Ville de Crest a aussi créé le réseau « Crest solid'R » pour mettre en lien tous les Crestois qui veulent aider et ceux qui ont besoin d'aide. Faire des courses pour une connaissance mobilisée par la gestion de la crise, sortir le chien de sa voisine qui a du mal à se déplacer, se proposer d'aider à distance des enfants dans leurs devoirs, faire don de matériels utiles, faire ou faire savoir des initiatives bienvenues... Autant de gestes et d'attentions qui concourent à rester soudés à travers la ville et à lutter contre l’isolement, en particulier des personnes fragiles.Habitants, entreprises, associations. «Crest solid'R» est un appel à la mobilisation citoyenne pour encourager et développer les solidarités de proximité et l’entraide entre les Crestois. Un groupe que vous retrouvez sur Facebook.

Voici aussi l'adresse le groupe Facebook monté par Salim à Montélimar où vous pouvez à la fois demander de l'aide pour la livraison de vos courses ou vous proposer comme bénévole