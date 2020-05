La minute solidaire : les infirmiers libéraux s'organisent, aidons les !

Coup de chapeau aux infirmiers et infirmières libéraux qui se regroupent, s'organisent pour poursuivre leur activité en protégeant leurs patients. Comme ce collectif de Romans-Bourg de Péage, qui regroupe plus d'une soixantaine de professionnels et a organisé des tournées spéciales dédiées aux patients atteints du Covid 19. Ils disposent d'une salle qui leur est prêtée pour stocker leur matériel, mais sont toujours en manque de masques et de surcombinaisons et blouse, dont ils sont très consommateurs d'une visite à l'autre.

Du côté de Tournon, Tain et Mauves, les infirmiers libéraux se sont également regroupés en collectif pour s'organiser et gérer la crise. Ils tenaient à remercier entre autres les entreprises Valrhona FCA COSMOPAR, mais aussi des garagistes et encore de nombreux soutiens qui leur permettent de poursuivre leur activité dans les meilleures conditions possibles. Ils tenaient à faire passer ce message et aussi celui qui nous est adressé à tous : restez chez vous !

Enfin à St Félicien, notez que les aides-soignants à domicile ont eux aussi besoin de matériel de protection, de surblouses notamment.

N'hésitez pas à nous écrire pour être mis en contact avec eux.

