La minute solidaire : Les MJC et les pôles jeunesses mobilisés pour nos ados

L'Odyssée, Centre socio-culturel de St Agrève, maintient ses actions envers les jeunes via la plateforme de visioconférence Discord, pour permettre aux jeunes de se retrouver et de retrouver leurs animateurs et de pouvoir dialoguer, mettre des mots sur les ressentis en cette période de confinement et préparer "l'après".

Les animateurs sont présents sur les après-midi et en soirée lors de temps programmés avec les jeunes ou sur des salons lors de temps de préparations d'activités.

Voici leurs « pseudos » pour les retrouver sur Discord et les contacter : Antony_animateur#6035 et Sandra_animateur#5281 alors n'hésitez plus communiquer ces adresse à vos ados, l'équipe d'animation les attend avec impatience et a hâte de les retrouver.

A noter qu'Antony et Sandra se veulent être au plus près des jeunes et il est ainsi également possible de les retrouver sur d'autres plate formes, toujours sur les réseaux sociaux via les « Promeneurs du net », Facebook, Snapchat, Whatsap et donc maintenant Discord .

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter le centre socioculturel au : 07-83-74-46-74 (permanence téléphonique les matins de 8h à midi, du lundi au vendredi). Et nous suivre sur les réseaux sociaux via Facebook : Odyssée Saint-Agrève

L'institut régional Jean Bergeret, la FEHAP et l'association Unis Cité Auvergne Rhône Alpes, ont mis en place jusqu'à fin mai un dispositif de soutien psychologique afin de réduire l'isolement et d'apporter un soutien aux jeunes vulnérables et fragilisés durant cette période :

Téléconsultation individuelle gratuite avec un psychologue pouvant être mobilisé par un jeune en difficulté : inscription anonyme à l'adresse https://forms.gle/yh3Uxu1NsHzmepGJ7

Ateliers collectifs de prévention par un professionnel spécialisé, réalisés de façon hebdomadaire sur la plateforme de visioconférence Discord à l'adresse https://discord.gg/5sRM24w

Relais des ressources locales disponibles de soutien psycho-éducatif par les jeunes volontaires « Ambassadeurs santé mentale » sur le compte Instagram « confinetoitcestsympa »

En période de confinement, rendez-vous chaque jour sur les réseaux sociaux et sur francebleu.fr pour relayer vos demandes d’aide et annonces d'initiatives solidaires face à l'épidémie de Covid-19. Laissez nous vos messages sur la page Facebook France Bleu Drôme-Ardèche ou en nous envoyant un mail à bleudromeardeche@radiofrance.com