La minute solidaire : Les petites mains de Drôme-Ardèche

Partout en Drôme Ardèche, des centaines de couturiers et de couturières se sont lancés dans la fabrication intensive de masque pour répondre aux besoins des personnels soignants et des citoyens. Nous avons déjà parlé ici des Petites mains de Montélimar , des Petites mains de Valence , et de l'opération Un masque pour tous du côté d'Aubenas. Notez qu'à Viviers ce sont de nombreuses couturiers et ères qui sont actif, plus de 500 masques ont été confectionnés notamment grâce à l'association Fête Renaissance et les fées sourires. Sans parler de tous les bénévoles investis chacun de leur côté.

Pour joindre Un masque pour tous dans la région d'Aubenas, nous contacter.

Pour rejoindre les couturiers volontaires de Viviers ou leur apporter votre aide : pcs@mairie-viviers.fr

Des organisations de plus en plus efficaces se mettent en place avec l'aide des municipalités. Comme l'atelier éphémère de St Marcel-les-Valence organisé en partenariat avec la MJC, Le point compté, Croquons nature et d'autres bénévoles. Rendez-vous à la Salle des fêtes, les mardis et jeudis de 14H à 17h pour déposer vos tissus (coton à maille serrées, polaires ou molleton) élastiques, scratch blanc, bobines de fil pour sur-jeteuse et pour candidater comme couturier ou couturière volontaires. Les places étant limitées dans la salle vous pouvez vous inscrire par sms au 06 07 09 90 29. L'atelier met également à disposition des kits pour fabriquer les masques chez vous et les rapporter plus tard.