La minute solidaire : maladie chronique, violences intrafamiliales, les numéros utiles.

La ligne C : 01 41 83 43 06 - ligne d’écoute et d’information destinée aux patients atteints d’une maladie chronique (diabète, insuffisance rénale, VIH, asthme, sclérose en plaques, etc.) et qui se posent des questions sur une éventuelle interaction entre leur pathologie et le COVID-19. Accessible 7 jours sur 7 et de 9h à 17h

Solidarité femmes : 3919 - numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence accessible de 9h à 19h du lundi au samedi - appel anonyme ne figurant pas sur les factures de téléphone.

Enfance en danger : 119 - numéro de téléphone d'enfance en danger 7/7j et 24/24h (téléphoner ou envoyer un texto) - appel anonyme ne figurant pas sur les factures de téléphone.

CIDFF (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles) :

Cidff de l'Ardèche 06 79 54 89 44

Cidff de la Drôme 04 75 82 06 10.

En période de confinement, rendez-vous chaque jour sur les réseaux sociaux et sur francebleu.fr pour relayer vos demandes d’aide et annonces d'initiatives solidaires face à l'épidémie de Covid-19. Laissez nous vos messages sur la page Facebook France Bleu Drôme-Ardèche ou en nous envoyant un mail à bleudromeardeche@radiofrance.com