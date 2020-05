La minute solidaire : trouver les producteurs et artisans en activité près de chez vous

Faire travailler producteurs et artisans locaux en Drôme Ardèche, c'est possible. Rendez-vous sur le net !

Voici de nouvelles initiatives pour faire vos courses en local et soutenir les producteurs et artisans locaux. Il y a quelques temps, nous vous avions parlé du Drive des artisans qui vous permet de commander sur le site coeursgourmands.fr des produits que vous récupérez sur le parking de l'Intermarché de Tain-l'Hermitage. Et bien nous continuons avec Les Paniers du pangolins, pour commander vos paniers complets à retirer le samedi matin à Boffres et même d'être livrés à domicile si vous y habitez.

Et plus largement à l'échelle de nos deux départements et de la France entière, saluons cette initiative de la maison Valrhona qui a créé une carte interactive nommée A-map sur laquelle les artisans en activité pendant le confinement peuvent se répertorier et indiquer les modalités d'achat qu'ils proposent. Que vous soyez artisans ou clients, ce site peut donc vous intéresser.

