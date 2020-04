La minute solidaire : un Drive des artisans à Tain-l'Hermitage et solidarité à Labeaume et Crest

Voici une belle initiative pour permettre à nos artisans, chefs et producteurs de poursuivre leur activité malgré la fermeture des restaurants et la limitation des marchés. Sur le site Coeursgourmands.fr vous pouvez commander chez eux et récupérer vos livraisons grâce au réseau de bénévoles de l'association Coeurs Gourmands et la maison Chapoutier au drive gracieusement hebergé par le parking de l'Intermarché de Tain-l'Hermitage.

Les municipalités se mobilisent aussi beaucoup ces jours-ci. Carole nous dit que l'équipe municipale de Labeaume est très mobilisés pour assurer les courses alimentaires et de pharmacie des personnes isolées.

A Crest, les habitants qui ne disposent pas d'imprimante chez eux, la Mairie permet d'imprimer gratuitement ses documents importants pour le travail et les devoirs notamment !

En période de confinement, rendez-vous chaque jour sur les réseaux sociaux et sur francebleu.fr pour relayer vos demandes d’aide et annonces d'initiatives solidaires face à l'épidémie de Covid-19. Laissez nous vos messages sur la page Facebook France Bleu Drôme-Ardèche ou en nous envoyant un mail à bleudromeardeche@radiofrance.com