La minute solidaire : une plateforme d'écoute pour les soignants et des clowns en visioconférence à l'hôpital

Ils sont mobilisés autour des personnels soignants et des patients en cette période d'épidémie et de confinement : les thérapeutes solidaires et les artistes hospitaliers.

En cette période de confinement, nos soignants sont mobilisés 7j/7 et 24h/24 et soumis à beaucoup de pression. La plateforme de soutien psychologique "Thérapeutes solidaires" a été mise en place pour ces héros du quotidien. Également disponible à n'importe quel moment, elle regroupe des thérapeutes bénévoles de tous les départements de France (psychologues, sophrologues, psychanalystes, coachs), pour écouter et soutenir le personnel médical dans son quotidien. Leur numéro : 09 80 80 87 53 - therapeutes-solidaires.fr

D'autres professionnels restent mobilisés pour les patients, ce sont les clowns, chanteurs et conteurs de "1, 2 3 soleil, des artistes à l'hôpital". Créée il y a plus de 20 ans, cette association est membre fondateur de la Fédération Française des Clowns Hospitaliers. Grâce aux applications de visioconférence, ils poursuivent leurs interventions en pédiatrie et en Ehpad, à Valence et à Montélimar. Pour les soutenir, faites vos dons sur leur site : 123soleil-hopital.fr

