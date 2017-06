La mise en place de la nouvelle LGV vue par la directrice régionale de la SNCF Stéphanie Dommange

À trois jours de la mise en service de la nouvelle LGV, la directrice régionale de la SNCF Stéphanie Dommange nous dit ce que ça va changer pour les sarthois.

France Bleu Maine : avec l'arrivée de la nouvelle LGV, on a l'impression qu'il y aura des gains de temps pour les usagers de Rennes, mais peu de changements pour les sarthois.

Stéphanie Dommange : oui en effet, ce sont 500 km de lignes nouvelles qui vont être inaugurés ce week-end et les temps de parcours vers l'ouest et le sud-ouest sont fortement réduits. Paris/Rennes se fera en 1h25 au lieu de 2h04, Paris/Nantes en 1h55 au lieu de 2h02. Pour les manceaux, il n'y aura pas d'impact majeur en matière d'horaires avec 54 minutes pour le meilleur temps de parcours vers Paris.

France Bleu Maine : l'aménagement en Sarthe, c'est la mise en place de la virgule de Sablé. Qu'est-ce que ça va changer ?

Stéphanie Dommange : la virgule de Sablé, c'est 3.6 km entre la ligne à grande vitesse et le barreau ferroviaire de Sablé sur Sarthe. Il y a deux nouveautés : pour la première fois en France des TER vont circuler sur des lignes à grande vitesse entre Sablé et Laval, et puis ça permet la création de liaisons ferrées directes Nantes/Angers/Sablé/Laval/Rennes. Pour les manceaux, ça permet des gains de parcours très importants entre Le Mans et Rennes; même chose pour Le Mans/Laval.

France Bleu Maine : ces nouveaux aménagements entraînent des modifications d'horaires et font des mécontents, est-ce que tout est figé ?

Stéphanie Dommange : effectivement, il y a de nombreux changements d'horaires, car ce n'est pas seulement les Pays de la Loire qui mettent en place un cadencement, c'est aussi toute la Bretagne, en fait l'ensemble des horaires de la façade atlantique qui sont changés. À l'issue du lancement du 2 juillet, on regardera et on fera un retour d'expérience pour voir les modifications possibles. Il y a d'ailleurs eu déjà certaines modifications effectuées en concertation avec les usagers.

France Bleu Maine : quelles sont vos prévisions de trafic pour les sarthois ?

Stéphanie Dommange : ce que l'on pense, c'est que plus de sarthois vont aller vers la Bretagne et vers la Mayenne. Il y aura des offres de prix très attractives puisque avec les TGV Oui'go, les tarifs débutent à dix euros, donc plein de bonnes raisons pour faire augmenter le trafic au départ de la Sarthe.

France Bleu Maine : et quelle portion sera la plus utilisée ?

Stéphanie Dommange : aujourd'hui, la section Paris/Le Mans est la section la plus utilisée.

France Bleu Maine : et sur la sécurité, quand verra-t-on les portiques en gare du Mans ?

Stéphanie Dommange : sur la région Pays de la Loire, on va commencer d'abord sur la gare de Nantes, puis on équipera ensuite la gare du Mans avec une mise en service fin 2017 début 2018.