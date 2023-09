La mise en place de la ZFE attendra à Bordeaux

Sa future mise en place faisait grincer des dents à ceux qui possèdent une vieille voiture : la ZFE devait initialement être mise en place au 1er janvier 2025 à Bordeaux et plus largement dans le périmètre de l'intra-rocade, englobant 14 communes. Avec pour conséquence d'y interdire la circulation à tous les véhicules diesel d'avant 2005. Le gouvernement a finalement fait machine arrière en juillet dernier , imposant à cinq grandes métropoles seulement de respecter ce calendrier (Paris, Lyon, Marseille , Strasbourg et Rouen), les autres ayant jusqu'à 2030. Après réflexion, Bordeaux Métropole décide donc de jouer la montre.

ⓘ Publicité

"Il n'y a pas d'urgence, on va prendre le temps et voir les conditions"

Le président de Bordeaux Métropole Alain Anziani veut donc temporiser. "L'Etat nous dit qu'il n'y a pas d'urgence, on en tient compte. Maintenant il faut que l'Etat maintienne des aides si il faut remplacer des véhicules, il faut aussi qu'on parle du contrôle. C'est bien de mettre une ZFE en place, mais comment on contrôle les véhicules les plus polluants ?"