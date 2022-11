La mission locale de la Creuse fête ses 20 ans, malgré "un accompagnement de plus en plus difficile"

Les missions locales fêtent leurs 40 ans partout en France. Celle de Creuse est un peu plus jeune, 20 ans, mais elle organise aussi son anniversaire ce vendredi 18 novembre dans ses locaux de Guéret. Plusieurs évènements vont avoir lieu tout au long de la journée avec des ateliers ludiques, des témoignages de bénéficiaires ou encore un bar à CV, pour apprendre à les confectionner. Le rôle d'une mission locale, c'est d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur recherche de travail, d'orientation ou leurs démarches administratives. Et les besoins sont de plus en plus nombreux, selon la directrice de l'antenne creusoise, Elisabeth Saez.

"Depuis deux ou trois ans, l'accompagnement est de plus en plus difficile. Les jeunes rencontrent énormément de problématiques sociales, due notamment au Covid. Les jeunes se sont retrouvés en difficulté psychologique due à l'isolement. Donc le but de la mission locale, ce n'est pas de trouver un emploi tout de suite aux jeunes. Il y a énormément de problématiques à régler avant. Évidemment, en Creuse, la première problématique c'est la mobilité. Mais il faut aussi réapprendre à se lever le matin, à travailler en groupe. C'est tout un travail en amont, avant que le jeune ne soit prêt à l'emploi", explique-t-elle.

Preuve qu'il y a beaucoup de travail, le nombre de salariés ne cesse d'augmenter. Ils sont actuellement 32 professionnels en Creuse, contre 26 en 2021, 23 en 2020 et 20 en 2019.

1.500 jeunes accompagnés en 2021 par la mission locale de la Creuse

Théo par exemple, a poussé les portes de la mission locale de la Creuse après son l'obtention de son baccalauréat. Il n'avait en revanche aucune admission dans l'enseignement supérieur. "Je ne me voyais pas ne rien faire. Donc je suis allé à la Mission locale pour faire des choses, trouver du travail, des stages, des services civiques. Il y a aussi le pôle vie sociale qui nous permet de venir un peu quand on veut, pour voir d'autres jeunes, ne pas rester chez soi tout seul et ne pas se renfermer sur soi. Venir à la Mission locale, ça m'a redonné cette motivation là pour aller chercher du travail. Ça m'a mis vraiment un coup de boost pour pouvoir faire des choses", affirme le jeune homme de 20 ans désormais surveillant au lycée du bâtiment de Felletin. Il compte à l'avenir compte reprendre des études pour travailler dans le social et devenir éducateur spécialisé.

La mission locale de la Creuse a accompagné près de 1.500 jeunes sur l'ensemble de l'année 2021 à Guéret mais aussi dans ses antennes de La Souterraine et Aubusson et ses permanences (Bourganeuf, Dun le Palestel, Boussac, Evaux les Bains et Auzances).