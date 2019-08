La mission locale de Limoges participe à l'élaboration du Préjugix, le médicament anti-préjugés

C'est un médicament pas comme les autres. On l'appelle le préjugix, un médicament anti-préjugés bientôt disponible en Nouvelle Aquitaine. Dans les 12 départements de la région on a travaillé sur son élaboration et c'est notamment le cas de la mission locale de l'agglomération de Limoges.

Limoges, France

L’initiative est née d'une association du Lot et Garonne qui a déjà sorti il y a quelques années une première boîte de préjugix de 200 mg : un remède contre les préjugés et à consommer sans modération. Mais cette fois-ci la dose a été doublée avec à l’intérieur 16 types de préjugés accompagnés de messages pour mettre fin aux idées fausses. Patrick Delpech est le fondateur du concept : "Il s'agit d'un rassemblement de témoignages de gens concernés ou victimes de préjugés, et qui sont sous forme de petits textes roulés sous forme de tubes et qu'on glisse dans une boîte qui ressemble à une vraie boîte de médicaments".

Un médicament élaboré dans toute la Nouvelle Aquitaine

Parce que tout le monde a des préjugés qui donnent souvent lieu à des discriminations, l'agence régionale de santé soutient largement l'initiative. Une initiative dans laquelle s'est engouffrée notamment en Haute-Vienne la mission locale de l'agglomération de Limoges. "Ici les jeunes ont choisi le thème des apparences et plus précisément ils ont voulu travailler sur deux préjugés : "l'habit fait le moine" ou "les gros sont fainéants" explique Régis Morisson à la mission locale car "Ils nous rapportent souvent qu'il faut être habillé de telle manière pour trouver un emploi" ajoute-t-il. Et ce sont ces témoignages qui ont été glissés dans la boîte Préjugix.

Des ateliers pour libérer la parole

Dans d'autres départements on a choisi de travailler sur les préjugés liés aux détenus, à l'alcoolisme, à l'autisme ou encore le développement durable en Corrèze dans la commune d'Ayen. Un thème qui donne lieu à des réactions telles que "Un truc d'écolo" ou encore "Une prise de tête".

C'est le 14 décembre que les boites de médicaments seront disponibles dans toutes les agglomérations de la région et notamment en pharmacie. Car d'ici là des ateliers de mise en boîte de ces petits messages en tubes vont se tenir pendant trois mois notamment à la mission locale de Limoges ce qui doit permette de créer des échanges et de libérer la parole.